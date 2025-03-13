美國烏克蘭達30天停火共識　特朗普警告普京：俄羅斯拒絕將遭摧毀

烏克蘭接受美國提出的30日俄烏即時全面臨時停火的提案後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（12日）表示，倘若俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）拒絕接受美烏在沙特會談中達成的停火協議，美國將對俄羅斯實施非常糟糕的經濟措施，對俄羅斯來說將是毀滅性。



在白宮與愛爾蘭領導人會面期間，特朗普被問及會否制裁並施壓俄羅斯接受停火，他說：「從經濟角度來看，是的，我們可以做對俄羅斯非常不利的事情，這對俄羅斯來說是毀滅性的。我不想那樣做，因為我希望達成和平。」

美國與烏克蘭代表團周二在沙特阿拉伯吉達（Jeddah）會談近9小時，以尋找結束俄烏戰爭的途徑。美國國務院其後發聲明表示，雙方對恢復烏克蘭持久和平方面邁出重要步伐，烏克蘭表示願意接受美國的提議，立即實施為期30天的臨時停火，且同意可以延長期限，但前提須經俄羅斯接受並執行。此外，美國同意恢復與烏克蘭情報共享及援助，兩國也同意盡快就開發關鍵礦產達成全面協議。