擬提案停向中國公民發學生簽證　美國議員：簡直是邀請來威脅國安

美國眾議院共和黨議員正推動立法，禁止中國公民獲得美國學生簽證。



共和黨眾議員摩爾（Riley Moore）幾週來一直在發出警告，稱他認為中國正利用美國留學簽證計劃。霍士新聞指，預計摩爾將於周五（14日）提出相關法案。

這項法案目前仍在徵集共同提案人，報道認為，支持者將包括田納西州共和黨議員奧格爾斯（Andy Ogles）、賓夕法尼亞州共和黨議員佩里（Scott Perry）和德克薩斯州共和黨議員吉爾（Brandon Gill）。

摩爾說：「每年，我們允許近30萬中國公民用學生簽證來到美國。我們簡直是邀請中國來監視我們的軍隊、竊取我們的知識產權並威脅國家安全。就在去年，美國聯邦調查局指控5名持學生簽證的中國公民拍攝美台聯合實彈軍事演習。這種情況不能再繼續下去。」

摩爾呼籲美國國會對「中國利用美國學生簽證計劃」採取行動。他說：「我們是時候關掉水龍頭，立即禁止向中國公民發放所有學生簽證。」

根據俄衛網，據2024年5月消息，近年來，美國邊境執法人員持續無端滋擾、盤查、遣返中國來美人員特別是留學生、學者。據不完全統計，2021年7月至去年4月8日，遭美方無端滋擾盤查遣返的中國公民近300人，其中持有合法有效材料的留學生超過70人。2023年11月以來，僅在華盛頓杜勒斯機場就發生10單中國留學人員入境時受滋擾、盤查並被註銷簽證遣返事件。

中國外交部發言人曾就相關問題回應稱，美方一向標榜所謂「開放自由」，口口聲聲表示「重視美中人文交流」「歡迎中國留學生」，實際上卻不斷泛化國家安全概念，對中國留學生採取選擇性、歧視性、政治性執法。本質上，還是美方一些人的冷戰思維作祟。中方敦促美方停止打着所謂「國家安全」的幌子滋擾中國赴美留學人員，停止毒化兩國關係的民意環境，停止阻礙兩國人民友好交流。中方將採取堅決措施維護中國公民正當合法權益。