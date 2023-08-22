美國務院將對部份中國官員推簽證限制　指控「強行同化」西藏兒童

美國國務院8月22日發布新聞稿表示，正採取行動對部份中國官員實施簽證限制，指控他們參與「強行同化」逾百萬在政府開辦寄宿學校就讀的藏族兒童。新聞稿沒有講述限制細節或點名任何官員。



美方指控這些政策旨在消除年輕一代藏人間的西藏獨特語言、文化和宗教傳統。

美國國務院又要求中國停止強迫西藏兒童進入政府開辦的寄宿學校，並停止在西藏和中國其他地區的「強硬同化政策」。

美國國務院8月22日發布新聞稿表示，正採取行動對部份中國官員實施簽證限制，指控他們參與「強行同化」藏族兒童（美國國務院截圖）

中國外交部3月曾回應有關「同化藏族人」的指控稱，中國的寄宿制學校根據當地學生需求設置，在中國各省區都有，指的是由學校向學生提供住宿、就餐等保障服務，不是封閉式學校，更不是軍事化管理，在中國西藏一些地區由於海拔很高，人口居住極為分散，特別是牧民孩子上下學路途遙遠、十分不便，分散辦學又難以保證老師的數量和教學質量，為保障所有兒童平等享受教育權利，根據實際需要設置寄宿制學校。

外交部稱，寄宿完全看學生和家長的意願和需求。與全國其他省區學校一樣，西藏自治區提供寄宿的學校非常重視學生家庭參與學校教育，通過家委會、開放日等邀請學生家長參與寄宿生活管理和規劃等，寄宿學生在每個週末、節假日及寒暑假都可選擇回家，父母可以隨時到校看望子女，也可根據需要隨時接子女回家，同時有關學校普遍開設藏語文、民族舞蹈等傳統文化課程，提供高原傳統食品，學生在校期間也可以穿戴民族服飾。