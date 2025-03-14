美國航空客機丹佛機場起火　乘客機翼排隊逃生　12人送院｜有片

美國航空（American Airlines）一架客機3月13日在丹佛國際機場（Denver International Airport）起火，現場冒出大量濃煙，機上乘客走出機翼等待救援，當局其後指12人需要送院。



事發於13日下午，丹佛機場官員向傳媒表示，一架停泊在C38閘口的美國航空客機突然起火。根據網上流傳的片段顯示，機身右邊引擎附近位置起火，有地勤人員嘗試救火。

機場指，飛機的逃生滑梯已經打開，乘客已經全部疏散。

目前未知起火原因。聯邦航空管理局（FAA）發聲明指，肇事為編號1006的美國航空航班，機班為波音737-800，原本由科羅拉多泉（Colorado Springs）飛往達拉斯（Dallas），但機組人員報告引擎出現震動，於是獲准改飛到丹佛。

FAA亦宣布會調查事件。

美國航空表示，飛機安全降落及停泊到丹佛機場後，引擎出現問題；機上172名乘客及6名機組人員離開飛機，並安置到客運大樓內，其中12人需要送院，全部都是輕傷。公司感謝機組人員、丹佛機場團隊及救援部門的迅速及果斷行動，以所有乘客及地面人員安全為優先。