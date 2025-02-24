美國航空疑接炸彈恐嚇 飛印度客機改道羅馬降落 意派軍機護航
撰文：蕭通
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美國航空（American Airlines）一班從紐約飛往印度的航班，2月23日緊急改飛意大利羅馬，已經安全降落。《紐約郵報》等媒體稱，航機因接獲炸彈恐嚇被迫改道。美國航空未證實消息，聲明僅以「可能存在安全問題」交代事件，並稱正在與地方政府密切合作，並將根據情況發展更新消息。網上消息指，意大利軍方曾出動颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）隨行。
該架航班編號AA292的波音787-9客機載有285名乘客，於當地22日晚上8點30分左右，從紐約甘迺迪機場起飛，準備飛往印度首都新德里（New Delhi），預定飛行航程14個小時，但在飛越裏海（Caspian Sea）上空時突然掉頭。
這架飛機連夜飛越了大西洋和整個歐洲，但在飛越里海上空時突然掉頭，緊急轉向飛往羅馬，以便處理炸彈威脅。有分析認為，航班不選擇即時降落，顯示該航空公司和美國當局或認為恐嚇的嚴重程度較低。
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