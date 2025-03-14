G7外長會 歐盟：對聯合聲明感樂觀 料俄羅斯或有條件同意停火
撰文：劉耀洋
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七國集團（G7）外長會3月13日在加拿大魁北克省（Quebec）舉行，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）同日表示，她對G7外長能夠達成共識並發表聯合聲明感樂觀，另外又指俄羅斯很可能會在有條件下，同意美國提出的俄烏停火30日提議。
路透社報道，在目前的國際環境下，G7要起草一份各方一致同意的全面最終聯合聲明將會十分艱難，但外交官們表示，會議召開後的氣氛積極且各國代表也十分坦誠。
卡拉斯稱，倘G7外長不能達成共識發表聯合聲明，等於對外界宣告他們存在重大的分歧，這並不符合各國的利益。
她也指出目前俄烏停火30日倡議的談判進展良好，不過她坦言美國在會議中告知G7其他成員國，俄羅斯可能會透過模糊回應來拖延談判進程。
路透社看到的公報草案中，並未提及潛在對俄羅斯實施的新制裁，但它強調需要向烏克蘭提供強而有力、可靠的安全保障，以確保停火能夠得到遵守。
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