普京外交顧問：30日停火對俄羅斯沒有好處 僅給予烏克蘭喘息空間
撰文：王海
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英國媒體3月13日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，現時提出的「30日停火」提議不會對俄羅斯帶來任何好處（give nothing），只會給予烏克蘭重整旗鼓的機會，然後又重蹈覆轍。
據路透社報道，烏沙科夫接受俄羅斯電視採訪時表示，他12日與美國家安全顧問沃爾茲（Mike Watlz）進行通話，並闡述俄方對美烏日前討論的停火方案的看法。
烏沙科夫表示：「我已明確表明我們的立場，這只不過是給烏軍一個暫時的喘息（temporary respite），僅此而已。我們的目標是尋求達成一個考慮到俄方利益和顧慮的長期和平解決方案。」
報道指，當被問及俄羅斯是否因此拒絕該項提議時，自2012年以來一直在克里姆林宮與普京共事的烏沙科夫表示，普京極有可能在13日（周四）稍後時間向媒體發表講話，更詳細地闡述俄羅斯的立場。
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