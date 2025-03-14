釜山航空飛香港客機起火更多細節曝光　韓國：或後備充電器先着火

原定1月28日晚從韓國釜山金海機場飛往香港的釜山航空客機起火。韓國科學技術研究院周五（14日）宣布，事故可能是由放在行李架上、閒置狀態的後備充電器（即「尿袋」）內部起火引起。



韓國科學技術研究院表示，根據調查結果，在首先起火處發現的後備充電器碎片上有燒焦痕跡，表明火災可能是由於電池內部絕緣層被破壞而引起。

調查小組指，飛機內部零件起火的可能很小，飛機內部結構中沒有發現與點火有關的電氣異常或異常碎片，例如電線、照明設備或電路板碎片。

根據聲明，調查人員尚無法確定導致故障原因。

涉事客機為釜山航空BX391班機，火警始於飛機起飛20分鐘後，即大約當地時間晚上10點15分，所有乘客及機組人員於21分鐘後，即大約10點36分全部撤離飛機。調查人員指，當時飛機左側第30排上方行李艙內首次發現起火。

機上有170名乘客（含維修人員）及6名機組人員。乘客包括22名外籍人員，分別是18名中國人、2名美國人、1名英國人、1名菲律賓人。YTN報道，機上不少乘客為趁農曆新年出外度假的韓國家庭。