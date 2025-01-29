韓國釜山航空客機起火 機組人員被指應對失準 乘客情急開門逃生
撰文：官祿倡
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韓國釜山金海機場，周二（28日）晚10時30分，一架原定飛往香港的釜山航空客機尾部起火，消防接報到場將火救熄，機上共有176名乘客和機組人員，目前增至7人受傷。多間韓媒引述乘客回憶遇險一刻，有人指機組人員應對失準，還有乘客指當時無廣播協助疏散，情況緊急之下打開緊急出口逃生。
韓國YTN電視引述機上乘客憶述驚險一刻，指當時無廣播協助疏散，機組人員試圖用滅火器將火救熄。
一些乘客報告指，煙霧是從機尾頭頂行李架開始冒出，機艙內瞬間充滿黑煙。首爾廣播公司（SBS）引述乘客指，機組員在起火時詢問乘客在行李架中「放了甚麼」。
其中一名乘客稱因無法忍受黑煙產生的廢氣，指自己直接打開緊急出口逃生。《韓民族日報》引述另一名坐在飛機前排乘客，指當時未聽到廣播通知，只聽見有人喊「起火了」，稱有乘客打開飛機尾部艙門逃生，落機時還看見「煙霧從後面不斷湧來」。
英國廣播公司（BBC）引述機上計劃到香港旅遊的孕婦，她回憶起火時：「機組人員讓我們坐着不動」，並對機組人員應對表示難以理解，還說：「空中乘務員沒有讓火災座位附近的乘客出來，也沒有說『放下行李逃生』，導致乘客們一邊收拾行李一邊逃生，現場一片混亂。」
韓聯社引述消防局指，7名傷者中，有4人因吸入煙霧導致身體不適，另外3人報稱身體背部或臀部不適。
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