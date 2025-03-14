德英法日等8國集體反擊特朗普　墨西哥總統：正處於「關鍵時刻」

美國對所有進口鋼鋁徵收25%關稅的措施已於當地時間3月12日生效，此舉招致國際廣泛反對和批評。



歐盟委員會主席 馮德萊恩：我們對此深表遺憾，歐盟必須採取行動保護消費者和企業。歐盟當日採取的反制措施是強有力的，也是適度的。與此同時，歐盟始終對談判持開放態度。

圖為2025年2月17日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）抵達法國巴黎愛麗舍宮，出席歐洲領導人峰會，旁為法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。（Reuters）

日前，西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯表示，鑑於美國總統特朗普發動的貿易戰可能影響歐盟，他表示歐盟有「堅定的決心和手段」以「保護」自己免受加徵關稅的影響。阿爾瓦雷斯稱，西班牙的立場非常明確，那就是捍衛貿易自由，做出對公民和企業而言最有益的決定。

根據歐盟委員會12日發布的公告，歐盟對美國加徵報復性關稅將分兩步走，第一步是4月1日起，恢復2018年和2020年為回應當年美國鋼鋁關稅而加徵的報復性關稅，覆蓋美國輸歐船隻、摩托車乃至波本威士忌等，涉及產品總值約80億歐元。

第二步是4月中旬起，在與利益相關方和歐盟成員國進行磋商後，將對更多美國輸歐產品加徵報復性關稅，擬覆蓋美國輸歐牛肉、海鮮、奶製品及家電、紡織品等，涉及產品總值約180億歐元。

歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）3月12日到訪德國，與即將卸任的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）共同舉辦新聞發佈會。（Reuters）

德國總理朔爾茨12日表示，美國的關稅政策是錯誤的，歐洲將會對此作出「強有力的回應」。

德國總理 朔爾茨：如果現在加徵關稅，這將對美國經濟造成最大的損害，但關稅也會傷害其他人。因此，歐洲的答案是明確的，我們必須利用我們的力量作出強有力和適當的回應。

英國首相施紀賢12日稱，對美國關稅政策「感到失望」。施紀賢稱，英國將採取務實態度，與美國就貿易協議進行談判。英國商業和貿易大臣喬納森·雷諾茲當天也表示，美國鋼鋁關稅政策「令人失望」，但英國政府為了國家利益，會「毫不猶豫地」作出回應。

法國政府發言人普里馬12日表示，美國鋼鋁關稅將首先影響「美國公司的生產力」和美國的就業，並導致美國的通貨膨脹。但如果貿易戰持續，最終自然會影響到歐洲消費者，因此歐洲將繼續與美國政府談判。

澳洲總理阿爾巴尼斯12日表示，美方決定「完全不合理」，澳洲將繼續與美方磋商，爭取獲得關稅豁免。

澳洲總理 阿爾巴尼斯：特朗普政府的這一決定完全不合理，關稅和升級貿易緊張局勢是經濟自殘行為，會導致經濟增速放緩，通脹上升，這些都將由消費者來承擔。

林芳正2024年9月3日召開記者會。（Youtube@yoshimasa-hayashi）

日本內閣官房長官林芳正12日就美國政府實施鋼鋁關稅表示遺憾。林芳正稱，日本將對相關措施的具體內容以及對日本的影響展開詳細調查，並與美方保持密切磋商。

加拿大財政部長多米尼克·勒布朗、外交部長梅拉妮·喬利、工業部長商鵬飛於當地時間3月12日在渥太華舉行的新聞發布會上宣布，從當地時間3月13日0時01分開始，加拿大將對價值298億加元的美國商品徵收關稅。這是對美國從12日開始對加拿大鋼鋁徵收25%懲罰性關稅的反制措施。

墨西哥總統辛鮑姆表示，墨西哥待4月2日再對特朗普關稅做出反擊。4月2日是特朗普政府計劃對貿易伙伴實行所謂「對等關稅」的日期。

據新華社，特朗普2月13日簽署備忘錄，要求相關部門確定與每個外國貿易夥伴的「對等關稅」。他3月3日表示，「對等關稅」將於4月2日生效。

圖為2025年3月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）會見記者。（Reuters）

當地時間3月5日，墨西哥總統辛鮑姆表示，墨西哥正處在「關鍵時刻」，美國加徵關稅問題將影響墨西哥的未來，墨西哥不會屈服。她還表示，如果有必要，墨西哥將會尋找其他貿易伙伴，以捍衛國家主權，保護墨西哥民眾和企業利益。

外媒：美關稅政策在經濟上行不通

英國《經濟學人》11日刊文指出，美國政府針對進口鋼鐵和鋁產品徵收高額關稅，正對美國製造業造成顯著衝擊。

德國《經濟周刊》日前刊文稱，美國政府指望通過加徵關稅來平衡美國的貿易逆差，這在經濟上行不通。文章稱，特朗普在第一任期內曾對重要貿易伙伴加徵關稅，期望消除美國的貿易逆差；但在那個任期的四年中，美國商品出口額每年都低於進口額，赤字也一直居高不下。智庫美國行動論壇的統計結果表明，那四年，保護主義政策每年給美國消費者造成約570億美元的損失。

本文轉載自中新社

