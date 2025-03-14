外媒：特朗普政府下令擬訂軍事選項　確保美國自由使用巴拿馬運河

外媒3月13日報道，一份發送給美國防部高層的新備忘錄顯示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已指示國防部擬訂「軍事選項」，確保美國能夠在軍事與商業上自由地（unfettered）使用巴拿馬運河。



美媒報道，這份名為「臨時國防戰略指引」的備忘錄顯示，國防官員被下令立即「提供可靠的軍事選擇，確保美國在軍事和商業上，公平、不受約束地進入巴拿馬運河」。

路透社引述2名美國官員證實上述消息，其中一人表示，美國軍方有多種潛在選擇來保障通道安全，包括確保與巴拿馬軍方建立密切的夥伴關係。

圖為2024年4月11日，一艘貨運船隻在巴拿馬城郊區域的位置，通過巴拿馬運河的其中一個船閘。（Reuters）

報道稱，根據美國與巴拿馬雙邊條約，雙方均有義務保護運河、免受任何衝擊其中立性的威脅。如果特朗普政府企圖以武力奪取運河，其行為很大機會會違反國際法。