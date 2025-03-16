以色列同意美國再延加沙停火提議　擬釋放11名在囚巴人

以色列與哈馬斯首階段停火協議自3月2日屆滿後延長，以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周六（3月15日）晚指示以色列團隊採納美國日前提出的「橋樑」（bridge）計劃，據計劃，以色列將立即釋放11名在囚巴人，並再度將首階段停火延後至4月中旬，以空出時間繼續餘下談判。



《以色列時報》報道指，內塔尼亞胡在當晚召集高級官員開會後發出這一指示，目前未知他是否全盤遵照美國計劃，還是執行據此進行修改後的計劃。

以色列談判團隊周五從卡塔爾首都多哈返回，這團隊此前與調解人進行會晤。哈馬斯談判團隊此前則與埃及調解人進行會晤。

2025年3月12日，以色列特拉維夫，圖為內塔尼亞胡出席貪腐指控的聽證會。（Reuters）

路透社報道指，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和國家安全委員會官員特拉格（Eric Trager）辦公室於12日提出這一計劃，除釋放人質外，以色列還須立即交出一半已遇害人質的遺體。