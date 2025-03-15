美首席人質談判代表與哈馬斯秘密交涉惹爭議　遭華府撤回提名

白宮3月14日表示，特朗普政府已撤回談判代表博勒（Adam Boehler，又譯伯勒爾）首席人質談判代表提名。但博勒仍將繼續擔任特別政府僱員，負責人質談判相關事務。



據《華盛頓郵報》報道，白宮發言人表示，博勒在美俄換囚協議中發揮關鍵作用，因此將繼續擔任人質談判這項任務。一位白宮高級官員稱：「總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）仍對他十分信任。」

美國人質談判專家博勒（Adam Boehler）與哈馬斯秘密談判，惹來以色列不滿。（Reuters）

美國新聞網Axios本月較早時稱，博勒一直與哈馬斯（Hamas）官員就被劫持人質問題進行秘密談判，但此舉引發爭議，因以色列官員稱總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）並未接到秘密談判的通知。

以方後稱博勒的談判並不代表白宮在和平談判中的立場，且特朗普政府也已向以色列承諾「不會再發生此類談判」，並稱中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）將替代博勒成爲首席談判代表。

博勒此前幾次在新聞節目中都談到他與哈馬斯的會談，一些共和黨人對此感到不滿。此次提名撤回或是政府邊緣化博勒的舉措。