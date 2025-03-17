圖仿效特朗普政治復出　博爾索納羅召萬人集會轟禁參選是剝奪民主

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）及其支持者周一（17日）在里約熱內盧的科帕卡瓦納海灘上集會。



大批支持者周一聚集在科帕卡瓦納海灘上，要求國會對因2023年1月8日襲擊巴西政府大樓事件而被捕的人員予以特赦。

博爾索納羅在集會中聲稱自己是政治迫害的受害者，強調禁止他參選的決定等同於剝奪民主。

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）及其支持者集會周一（17日）在里約熱內盧的科帕卡瓦納海灘上集會，抗議他面臨的政變指控。（Reuters）

在集會上，支持者們身穿巴西國家隊的黃色和綠色球衣，揮舞着寫有「現在就要特赦！」的標語。

博爾索納羅展示一張特朗普在選舉集會上受傷的照片，稱：「我想告訴巴西利亞所有不喜歡我的人：沒有博爾索納羅的選舉是對巴西民主的否定。」

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）及其支持者集會周一（17日）在里約熱內盧的科帕卡瓦納海灘上集會，抗議他面臨的政變指控。（Reuters）

這次集會的參加人數約為18,000人，遠低於主辦方所期望的100萬人。此次抗議活動正值巴西最高法院即將作出是否對博爾索納羅及其盟友進行審判的決定。如果被定罪，這名69歲的前總統可能面臨超過40年的監禁。

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）及其支持者集會周一（17日）在里約熱內盧的科帕卡瓦納海灘上集會，抗議他面臨的政變指控。（Reuters）

《德國之聲》指，博爾索納羅試圖效仿美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政治復出。