巴西大選｜博爾索納羅的「特朗普劇本」vs 盧拉的「回到過去」

10月2日，巴西將舉行大選，其中總統選舉由「熱帶特朗普」、現任右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）對上2003至2010年的兩屆前總統兼「前囚犯」盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。民調顯示，年高76歲的工人黨（PT）代表盧拉以接近五成的支持，領先支持度不足四成的博爾索納羅。但博爾索納羅一直散佈質疑選舉公正的謠言，自稱將在首輪投票過半數即勝，聲言如果選舉結果不是如此，定必是投票出現了「異常」。



質疑選舉舞弊的劇本

跟特朗普在2020年美國大選投票前不斷宣傳郵寄選票會造成舞弊的虛假傳言一般，博爾索納羅過去一段時間都在播下讓支持者質疑選舉的種子。在2018年未能在首輪投票馬上勝利之後，博爾索納羅已毫無證據地宣稱選舉舞弊存在。他自己其後在次輪投票中勝出，後續的學術研究也顯示投票不存在舞弊，但博爾索納羅卻拿着巴西的電子投票沒有紙本記錄為由去質疑選舉，正如特朗普執着於郵寄投票的問題一樣。

事實上，巴西的電子投票制度自1996年運作至今並無出現不正常的情況，而且為保投票公正，在選舉過程中都有多重驗證的措施，例如投票站的投票機器可被抽樣檢查，在各黨代表的監視下進行投票測試。不過，博爾索納羅依然堅稱電子投票很容易造成舞弊，曾高調要求國會改行紙本制度、召來各國領事介紹巴西選舉舞弊風險、暗示選舉機構主席早已知道選舉結果，甚至動用國防部出面就其選舉舞弊質疑去查問選舉當局等等。他自己也因為長期在毫無證據之下質疑選舉而被調查。

如今，不少博爾索納羅支持者對投票制度都沒有信心，並以博爾索納羅集會人數眾多去否定全國各大民調結果的真確性。博爾索納羅的通訊部長最近就指自己受夠了「荒謬的民調」，聲言「真相即將來臨」。

博爾索納羅開電子車參加支持者集會。（AP）

跟特朗普一樣，博爾索納羅為求勝選，也是無所不用其極。對於明顯是傳統左翼的盧拉，他把對方包裝成將會把巴西變成委內瑞拉一般的社會主義獨裁者。在選舉之前，他也透過「分豬肉」收買回來的國會議員通過立法，讓他可以繞過法訂預算上限去加派福利，希望藉此爭取到更多民意支持。由於博爾索納羅對暴力語言毫不避諱，競選期間，多次出現其支持者對工人黨的暴力攻擊，導致至少三人死亡。

博爾索納羅更曾聲言自己只有三種未來：被捕、死亡和勝利。

任內無建樹

他的支持者基本盤來自農業地區、福音派基督徒，以及擁護槍權的社會保守派。在他任內，亞馬遜森林被嚴重破壞；登記持槍者增加了超過四倍；左右文化戰爭愈演愈烈，其支持者甚至給予他「神話」之稱，將他視為上帝一般的人物，正如美國共和黨選民對特朗普的個人崇拜一般。

2018年競選之時，博爾索納羅以親近軍方的政治素人形象出戰，打着反貪、反精英的旗號。但上任之後，他多位政客兒子皆涉貪受查，他自己又被指運用總統權力阻礙警方對其家人的調查，而巴西的大型反貪調查「洗車行動」（Lava Jato）也在其任內告終。曾經聲言不搞「分豬肉」政治的他，2020年更在國會設立了「秘密預算」的機制，進一步加深了「中間派」議員們瓜分國家開支的傳統，以收買他們的支持。

疫情期間，博爾索納羅以質疑新冠病毒嚴重性、疫苗有效性和抗疫封鎖政策著稱，被人們視為是巴西新冠死亡人數全球第二高背後的原兇。其任內巴西經濟未見挽回升勢，加上疫情打擊，使這個供應全球十分之一人口糧食的國家出現了嚴重的糧食安全問題，貧窮人口也達到了十年來未見的高峰。

雖然近來商品價格高企使巴西經濟增長超乎此前預期，博爾索納羅的芝加哥學派經濟部長格德斯（Paulo Guedes）也推動了退休金改革、央行獨立化和一些便利營商的改革，但大多數巴西人對於博爾索納羅這幾年執政的亂局也是不敢恭維的。

高調愛國的博爾索納羅使巴西國旗的顏色幾乎變成了支持博爾索納羅的象徵。（AP）

只顧昔日光輝的盧拉

但博爾索納羅的對手盧拉，也是另一個讓人不敢恭維的人物。

盧拉2003至2010年擔任總統期間，正值大宗商品價格高漲的時期，巴西經濟維持了高速增長，曾把巴西推上了全球第六大經濟體的地位，而且國債比率大減，貧窮率、通脹率大跌，其兼顧貧窮家庭子女教育的「家庭包」（Bolsa Familia）福利政策也成為了一時佳話。在國際上，他除了是溫和左翼政策的代表之外，也是大減亞馬遜去森林化的保育代表。在他卸任之時，其民意支持度高達八成。

不過，其親手揀選的繼任人羅塞夫（Dilma Rousseff）在國際大宗商品價格走低之際，卻以「大花筒」的財政政策救亡，使巴西陷入了財政危機之中，羅塞夫本人在2016年更被彈劾下台。而2014年開展的「洗車行動」也揭發了工人黨政府貪腐成風，盧拉本人也曾因貪腐罪成而入獄一年半，未能在2018年出選抵擋博爾索納羅。最後，雖然其控罪因為程序問題、檢控官與法官不當溝通等理由而一一撤銷，盧拉本人也一直自認清白，但在不少民眾心中，盧拉依然是貪污的代名詞，本年初的一項民調就指出有過半巴西人不認為控罪撤銷證明盧拉清白。

在不少人心中，博爾索納羅與盧拉的對決就變成了兩個爛蘋果之間的抉擇。不少中間派政客，自去年「兩爛對決」形勢漸明之後，都曾希望殺出「第三條路」，但最終都失敗告終。如今在總統候選人名單上排名第三、第四的人物，支持度只得單位數。

盧拉在競選活動中被支持者簇擁。（AP）

盧拉的競選宣傳非常簡單，就是要「回到過去」，不斷重提自己過去兩屆任期的政績成就。他曾稱自己之所以喜歡談論過去是「因為過去比現在好得多」，形容在他過去的領導之下，巴西經濟不斷增長，使巴西人處於一個「集體快樂」的狀態之中。

的確，在盧拉領導之下，巴西經濟平均年增長4.5%。相反，過去十年，巴西經濟幾乎毫無增長，而人均收入更比2013年高位低了一成。不過，這到底是盧拉管治之功，還是幸運之故，還是一個大疑問。當年，他幸運遇上商品價格高企的時代，其繼任人則沒有這個運氣，而到本年商品價格重見升勢之時，即使是只靠民粹宣傳的博爾索納羅也能為巴西帶來近十年未見的增長（除疫後反彈外）。

巴西經濟的根本問題，其實是要擺脫這種跟隨國際大宗商品價格起落的束縛，使巴西能主動地維持增長。當中，不少國內問題需要解決，包括造成該國提早去工業化的基建不足問題、教育標準低落的問題等等，而且還需要簡化稅制、去除制度性貪污、改變政府絕大多數開支只用於退休金和公務員薪金的現況。

除了「回到過去」之外，盧拉向富人加稅，以加大財富再分配的政策方向，使他得到不少低下階層的支持。他也經常自比美國總統拜登，希望像後者一樣透過國家推動基建發展。但盧拉的政策卻欠缺了如何從根本上改善巴西經濟結構的方略。博爾索納羅幾乎毫無具體政策主張的民粹政治，也使得盧拉不必為巴西的大哉問嘗試提供解答。

但無論如何，在博爾索納羅的右翼民粹和盧拉的溫和左翼路線之間，盧拉很明顯是比較不爛的選擇。

在10月2日的選舉中，對巴西而言最佳的結果， 大概是盧拉奪得過半有效選票得勝，而不必進入次輪選舉。這樣的話，博爾索納羅即使要重演特朗普推翻選舉結果的戲碼，也會少了一些空間和時間。