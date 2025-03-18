以色列對加沙地帶發動大規模空襲　醫護人員：至少40死150人傷

以色列軍方3月18日表示，正在對加沙地帶巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）目標發動大規模空襲。當地醫護人員說，空襲造成包括兒童在內的8名巴人死亡，其後又指至少有40人死亡、150人受傷。



路透社引述醫務人員和目擊者稱，加沙中部代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）的三座房屋、加沙市的一棟建築、汗尤尼斯（Khan Younis）和拉法（Rafah）的一些目標遭到以軍攻擊。

巴勒斯坦緊急服務部門則指，以軍對加沙地帶進行了至少35次空襲，造成至少15人死亡。

2025年2月4日，有數名巴勒斯坦人走過位於加沙走廊南部拉法（Rafah）的建築物廢墟。（Reuters）

以色列軍方暫時未有提供更多有關空襲的細節，僅指出國內指揮部已下令限制加沙走廊附近的平民活動。

路透社其後引述以色列軍方官員稱，這次對加沙發動襲擊的目標是哈馬斯中層指揮官、領導層及基礎設施。

以軍指出，他們準備繼續攻擊位於加沙的哈馬斯指揮官和基礎設施，必要時甚至將把攻擊選項擴大到空襲之外。

以色列總理辦公室的聲明表示，由於哈馬斯一再拒絕進一步釋放人質並拒絕所有以方提出有關停火協議的倡議，因此總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和國防部長卡茨（Israel Katz）已指示軍方，對加沙地帶的哈馬斯武裝份子採取「強而有力」的行動。

以色列總理辦公室提到，以軍於上週末提出這次轟炸加沙的作戰計劃，並已獲得了政治領導層的批准。辦公室強調：「以色列今後將以增強的軍事力量對付哈馬斯」。

哈馬斯一名高級官員同日向路透社表示，以色列正試圖單方面終止加沙停火協議。

白宮發言人同日在霍士新聞的一個節目上表示，以色列在對發動空襲前，曾諮詢美國特朗普政府的意見。