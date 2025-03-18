以色列大規模空襲加沙增至逾250死　哈馬斯斥單方面推翻停火協議

以色列軍方3月18日對加沙地帶巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）目標發動大規模空襲，當地衞生部門稱空襲目前已造成至少254人死亡。對此，哈馬斯稱以方的軍事行動單方面推翻了停火協議，又指隨着以軍不斷轟炸加沙，被扣押在當地的人質命運恐怕將不可知。



路透社報道，以色列總理辦公室當日發聲明，指責哈馬斯多次拒絕釋放人質，又拒絕美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府提出有關延長停火的提議。

2025年3月18日，以色列軍方對加沙地帶巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）目標發動大規模空襲。（X@AnasAlSharif0）

以色列總理辦公室強調：「以色列從今以後，將以繼續增強軍事力量對付哈馬斯。」防長卡茨（Israel Katz）則威脅，如果哈馬斯不釋放人質，他們將對加沙打開「地獄之門」。

報道引述哈馬斯消息人士和親屬稱，總共有5名哈馬斯高級官員及其家人在這次空襲中死亡，其中包括該組織高級官員、政治辦公室成員Mohammad Al-Jmasi及他的家人。

2025年3月1 日，以色列軍方對加沙地帶巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）目標發動大規模空襲後，一些民眾聚集在加沙市一間醫院，地上則有多具在襲擊中遇害的巴人遺體。（Reuters）

哈馬斯官員批評，以方的軍事行動等於單方面推翻停火協議，並指責以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及其政府恢復對加沙平民的「侵略和種族滅絕」，以方要為衝突升級負起全部責任。