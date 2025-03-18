洪都拉斯小型飛機墜海島7死10倖存　遇難者包括當地著名音樂人

中美洲國家洪都拉斯政府表示，周一（3月17日）晚上有一架小型飛機從羅阿坦島（Roatan Island）起飛，幾分鐘後在該國加勒比海沿岸墜毀，造成7人死亡，10人從飛機殘骸中救出。由於地形特殊，當地消防員指事故現場難以進入。



洪都拉斯交通部長表示，這架飛機是洪都拉斯蘭薩航空公司（Lanhsa Airlines）的捷流客機（Jetstream），當時載有14名乘客和3名機組人員。飛機殘骸是在距羅阿坦島海岸約1公里處發現。

2025年3月17日，洪都拉斯一架小型客機在加勒比海的羅阿坦島墜毀，圖為救援隊正在營救飛機上的受害者。（Reuters）

路透社引述當地媒體公布的航班名單，乘客包括一名美國人、一名法國人和兩名未成年人。該飛機原定飛往洪都拉斯大陸的拉塞瓦機場（La Ceiba airport）。羅阿坦消防隊長Franklin Borjas證實死亡人數。

消防官員稱，著名的加里富納（Garifuna）音樂家Aurelio Martinez Suazo是遇難者之一。

2025年3月17日，洪都拉斯一架客機在加勒比海的羅阿坦島墜毀，圖為救援隊正在礁石上進行營救工作。（Reuters）

羅阿坦島是洪都拉斯海岸附近海灣群島中最大的島嶼，是一個受歡迎的旅遊景點，以珊瑚礁而聞名。但Borjas指出很難進入事故現場，因為那裏有30米高的岩石，步行或游泳都無法到達。