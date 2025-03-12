飛10小時又回原點　印度航空飛機12個廁所8個塞　全因乘客一舉動

印度航空（Air India）證實，上周四（3月6日）該公司一架從美國芝加哥起飛的航班被迫返航，原因是乘客試圖在廁所馬桶沖走塑膠袋、抹布和衣服，導致飛機上大部分廁所管道堵塞。許多網民批評印度航空維護不善，飛機上也缺乏衛生設施。



印度航空飛機因廁所堵塞返航

AI 126班機周四上午11時從芝加哥奧黑爾國際機場起飛，外媒之前傳出機上10個廁所有9個堵塞，印度航空現證實，發現12個廁所之中有8個堵塞，而該型號飛機最多載342名乘客。因此10個小時後又返回芝加哥。

英國廣播公司（BBC）透過航班追蹤網站Flightradar24查詢發現，這架波音777-300ER客機返航時正靠近格陵蘭（Greenland），總共在空中飛行10個小時。

印度航空（Air India）表示，飛機上的廁所因沖入異物堵塞並非第一次發生。（Getty Images）

印度航空聲明表示，後來調查發現有人在飛機廁所「沖下塑膠袋、抹布和衣服，並且塞在管道內」，同時發布幾張照片，可見到排污管道中取出的疑似布料。

該公司指出先前曾發現有乘客將毯子、內衣和尿布等物品沖入飛機的廁所。「我們藉此機會敦促乘客，僅將洗手間用於應有的用途。」

有網民批評印度航空維護工作非常不到位：「廁所幾乎沒有衛生紙。」「幹嘛要飛回來，不在格陵蘭降落並解決問題？」「機組人員要負責，為什麼乘客能帶這麼長的床單或布進廁所，還不被發現？」