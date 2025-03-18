以色列襲加沙增至404死562傷　中國：冀各方推動停火協議有效執行

以色列空襲加沙，據加沙衛生部指，增至404人死亡、562人受傷。在3月18日舉行的例行記者會上，中國外交部發言人毛寧回應稱，希望各方能夠切實推動停火協議連續有效執行。也門胡塞武裝對以色列此舉表示強烈譴責。



土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）記者提問稱：「今天凌晨，以色列對加沙地帶發動了大規模攻擊，打破了停火協議，造成大量婦女、兒童喪生。中方對當前加沙局勢有何評論？」

發言人毛寧表示，「中方高度關注當前的巴以局勢，希望各方能夠切實推動停火協議連續有效執行，避免採取任何可能導致局勢升級的舉動，防止造成更大規模的人道主義災難。」

2025年3月18日，以色列軍方對加沙地帶巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）目標發動大規模空襲後，一些民眾聚集在加沙市一間醫院，地上則有多具在襲擊中遇害的巴人遺體。（Reuters）

據央視新聞，當地時間18日，也門胡塞武裝則發表聲明，譴責以色列方面當天「恢復侵略加沙地帶並襲擊加沙地帶平民」。胡塞武裝表示，將繼續支持加沙地帶的巴勒斯坦人民，並升級對抗措施。