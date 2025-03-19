韓國欲考察黃海中國製鋼製構築物遭阻　中韓海警黃海對峙約2小時

韓國政府在未經與中方協商的情況下試圖前往考察中方在黃海韓中暫定措施水域（PMZ）設置的鋼製構築物，遭中方阻撓，雙方海警對峙約2小時。韓國外交部官員周二（3月18日）向中方提出嚴正抗議。



根據韓聯社，事發於2月26日下午2時30分左右，政府在海警的協助下，派遣海洋水產部旗下海洋科學技術院調查船ONNURI號前往位於韓國西部海域離於島附近的黃海暫定措施水域，對中方設置的鋼製構築物進行考察。

報道指，當韓方調查船抵達距構築物1公里處海域時，中國海警船與3艘平民橡皮艇靠近，阻止韓方使用調查設備，韓國海警之後到場，與中國海警對峙約兩個小時。中方當時稱相關設施為養殖場，要求韓方離開。

對此，中國外交部發言人毛寧同日表示，當前黃海局勢穩定，中韓兩國海洋權益主張重疊，雙方正在推進海域劃界談判，同時根據《中韓漁業協定》在中韓暫定措施水域內積極開展合作，針對雙方存在的涉海分歧，中韓通過海洋事務對話合作機制保持着良好溝通，兩國海上執法部門之間的溝通渠道也順暢。