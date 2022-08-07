台海軍演｜解放軍追加黃海渤海軍演　對日本發出懲戒號令

解放軍8月4日起對台灣環島周軍演尚未結束之時，中國海事局網站顯示，連雲港海事局於8月5日晚間發布「航行警告」，自8月6日起至15日每日8時至18時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

根據連雲港海事局發布航行警告，此次實彈射擊在34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E連線範圍內。

另外，遼寧海事局8月5日下午還發布航行警告，8月6日4時30分至19時，渤海北部軍事演習，禁止駛入。

大連海事局8月6日亦公布，8月8日至9月8日將在渤海 1）38-55.0N 120-57.5E； 2）38-55.0N 121-05.0E； 3）38-49.0N 121-05.0E； 4）38-49.0N 120-57.5E 連線範圍內執行軍事任務，禁止駛入。

解放軍對台環島軍演尚未結束，無縫再追加黃海渤海軍演。而綜合看這幾日來，外交系統對對日本就台灣問題的嚴厲表態，解放軍連番軍演恐也「瞄準」另一個目標——日本，這亦是對日發出懲戒號令。

解放軍自8月4日12時展開一連三天的「圍台」軍演。「圍台」軍演之後立即加開黃海、渤海軍演。（香港01製圖）

日本「衝」在第一線

美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）執意訪問台灣，導致台海緊張局勢驟然升級，解放軍舉行環島軍演進行反制。聯合國為重申一個中國原則，然而七國集團和歐盟在敏感時間節點發表了涉台的所謂共同聲明，指責中方的反制措施導致台海緊張局勢升温，進而呼籲中方不要以武力單方面改變現狀。

特別注意的是，在台灣問題上，日本和美國亦步亦趨，甚至扮演領跑、帶節奏的角色，「衝」在了最前面。8月5日一早，日本首相岸田文雄便邀請佩洛西在首相官邸吃早餐，待遇不低。岸田文雄在早餐會後向媒體發表講話時，對中國在台海周邊發射導彈表示譴責。他說，中方進行導彈試射是「一個嚴重問題」，「衝擊了日本的國家安全和公民安全」。此外，日本防衛大臣岸信夫指解放軍朝台灣方向發射的9枚導彈中，有5枚首次落入「日本專屬經濟區」，表示強烈抗議，並要求中方立即中止軍演，並已通過外交渠道向中國提出索賠。

而後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、日本外務大臣林芳在柬埔寨金邊舉行的東盟（ASEAN）外長會議後，共同發表聯合聲明，表示對「一中政策」和對台灣的立場沒有改變，要求中國暫停軍事演訓，也希望透過外交手段避免錯估國際情勢的風險。

8月5日，日本東京首相官邸舉行早餐會前，美國眾議院議長佩洛西（前排左三）和她的國會代表團與日本首相岸田文雄（前排右三）合影留念。（AP）

在外交層面，中方首先有所動作。中方首先提出中止兩國原定於8月4日在金邊舉行的兩國外長會談。中國外交部8月4日緊急召見日本駐華大使，譴責日本嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則；同日，中國駐日大使孔鉉佑對日本政府發出嚴厲警告，台灣問題攸關中日之間的基本信義，必須停止向「台獨分裂勢力」釋出錯誤信號。

華春瑩在例行記者會上也直接駁斥了飛彈落入日本專屬經濟區一事時「日方也應該知道，中日兩國在有關海域上沒有劃界，所以不存在所謂『日方專屬經濟區』的說法」，駁斥日方抗議的合法性。

據查，日本自認的理據是1996年中、日都加入的《聯合國海洋法公約》，規定由主權國家領土基線向外延伸200海里為「專屬經濟區」。但問題在於，中日在東海最寬距離也僅360海里，存在重復劃線問題，雙方在東海從未有過「專屬經濟區」的正式劃界，也未有談判達成共識的書面文件。

中國駐日本使館發言人6日進一步提出嚴正表態，「其中緣由經緯和是非曲直有目共睹，有關立場得到國際社會絕大多數國家和組織理解支持。但美日澳等國仍執迷不悟，在東亞合作系列外長會期間又發表所謂外長聯合聲明，發出指責中方的噪音，中方對此堅決反對，並表示強烈譴責。」

軍演恫嚇日本

南開大學日本研究院碩士、中國社會科學院世界史研究所博士王鍵指出，從2020年日本政壇出現了一些變化，2020年9月安倍因病辭職換上菅義偉內閣，中日在圍繞台灣問題上就出現了一些非常明顯、敏感的動態。菅義偉政府在有效防疫與振興經濟之間左支右絀。在內外多重因素的組合作用下，菅義偉不惜以犧牲中日關係為代價，試圖聯手美國深度介入台灣問題以擺脱執政困境。2021年3月、4月的日美2+2安保會談與日美首腦會談，都公開對台灣問題表示嚴重關切。從這個時候開始，日本在涉華戰略和涉台問題上做了明顯變化。6月日本參議院全院一致通過支持台灣參加世衛WHA的決議案；7月時任副首相麻生「日美協防颱灣」言論與「直接指向台灣問題」的《防衛白皮書》發表，而後8月、12月展開日台執政黨2+2安保會談與2+2經濟安保會談等。

2021年10月岸田文雄內閣成立。岸田被認為是「親台派」、「對台灣最有利的總裁」。岸田在競選期間對中國大陸在外交和經貿方面的攻勢「深感震驚」，表示當選總裁後會以抗衡中國大陸為首要任務。而後岸田在日本國會眾議院聲稱，將維持「非官方的實質關係」這一以往政府方針，並在此基礎上進一步深化「日台間的合作和交流」。

2022年6月26日，日本首相岸田文雄（前）在德國埃爾毛出席七國集團峰會期間發言，美國總統拜登（右）站在他身後。岸田政府選擇更加緊密的美日同盟關係。（AP）

岸田早前接受訪問時就針對台灣問題表示，稱「台灣處在美中對峙的最前線」，還指出「看維吾爾和香港的情況，強烈感受到台海將是下一個大問題」。岸田今年四月在電視節目裏談到「台灣有事」時稱，「若與日本的關係密切的他國遭到攻擊，日本的存亡也面臨威脅的時候，當然會按照安保相關法的規定來應付」。

岸田5月時就曾在英國公開指出，「台灣海峽的和平與穩定不僅對日本的安全至關重要，對國際社會的穩定也至關重要」。而後，在與拜登會晤也重點談及台海問題，「強化在東海與台灣海峽的合作」。而後6月其上任後的首份「經濟財政運營及改革基本方針」（通稱「骨太方針」）上，涉及台灣的內容還第一次被加入其中。

但從2020年至今，中國對此隱而不發，但岸田政府顯然在北京的「紅線」問題上選擇漸行漸遠。現下，佩洛西執意訪問台灣，「台海現狀被改變」，北京必須給以反制。而這個反制，主要對象固然是蔡英文政府，自然在台灣問題上借題發揮的美國、日本，亦都會在之內。敏感時刻的解放軍軍事演習，日本一些偏遠的西南島嶼就夾在演習區域之間。距離日本的與那國島、石垣島和宮古島等咲島群島都很近，日本方面也表示會受影響。距離台灣僅110公里的在沖繩縣與那國島和宮古島，也是日本陸上自衛隊基地的駐地，目前石垣島上面正在建設另一個地對空、地對艦的飛彈基地。

《日本時報》報導分析，解放軍環繞台灣四周舉行軍事演習，可能還瞄準另一個目標：日本。根據中國軍方公布的坐標，軍事專家說，環台軍演也是對日本的一個明確警告。

今年4月，在日本前防衛大臣小野寺五典提交給岸田的自民黨政調會關於國家安全戰略的提案中，首次將中國定位為「重大威脅」。相信日本政府至少在防務方向上對中國採取強硬立場。而且值得注意的是，日本將在11月推出《國家安全保障戰略》《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》，相信即使沒有佩洛西事件，中日之間也未必風平浪靜。日本或將與美國進一步加強合作，對台海、釣魚島局勢都或展開具實質傷害的演練行為，提升軍備，強化自衛隊在相關島嶼附近的部署。

2022年4月26日，日本首相岸田文雄在東京出席記者會。日本將在11月推出《國家安全保障戰略》《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》。（AP）

此外，亦值得留意到的是，日本是一個典型的島國，能源匱乏嚴重依賴進口。二戰中後期美國封鎖日本，迫使日本最終孤注一擲發起了美日太平洋戰爭。現在日本海上運輸60%以上都要經過台灣海峽和那是巴士海峽兩條海上戰略通道，封鎖這兩個海上要道這無疑於卡住了日本的咽喉。這是日本政府的現實焦慮。

加之，近10年來，日本右翼勢力對日本民眾進行單方面「教育」，不少日本民眾誤認為，若中方統一台灣，而釣魚島作為台灣的附屬島嶼，就觸碰了「日本的領土」，即「台灣有事就是日本有事」，期間日本民眾對中國的印象和感情已普遍惡化，支持日本擁有更強大軍事力量對抗中國。美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）公布，日本今年對中國反感的民眾已高達87%。日本外務省公布的電話民調，顯示民眾認為日方與北京發展關係應該重視的方面，比例最高的回答是「對侵犯領海等採取強硬姿態」，達到61.6%。至於東亞安全環境是否日益嚴峻？「非常認同」和「比較認同」的回答合計佔到88.0%

在這樣的政治、經濟、社會環境下，更給岸田政府在台灣問題上蠢蠢欲動的推動力，這也讓日本不僅跟隨美國亦步亦趨，甚至扮演領跑、帶節奏的角色。此番解放軍確有敲山震虎之意。在炮火之下，抗議之間，都忘了今年是中日建交50周年之時。