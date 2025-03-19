何君堯聯合國發言指BNO移英港人遇重大障礙　斥英國榨取金錢│有片

香港立法會議員何君堯3月17日以國際公益法律服務協會（IPLSA）創始⼈身份在聯合國⼈權理事會會議發言，指逾10萬名香港人經英國的BNO簽證（BNO Visa）移英，但在就業和融入社會方面遇重⼤障礙，他批評英國從這些人身上榨取金錢，「赤裸裸地利用那些香港人」。他並呼籲英國立即糾正，確保BNO港人的權利和尊嚴不受侵犯。



2025年3月，聯合國第58屆⼈權理事會的第32次會議在瑞士⽇內瓦舉行（影片截圖）

何君堯在社交網站上載約90秒的發言片段，並列出講話內容，稱是「為持BNO簽證的移英⾹港⼈發聲」。

他指移英港人面對重⼤挑戰，許多持BNO的香港⼈具備⾼技能和專業資格，但大多數不能重拾崗位，只能從事低技能⼯作，在就業和融入社會道路碰到重⼤障礙。

↓ 何君堯發言片段 ↓

他又指英國政府似乎在利⽤其與⾹港的歷史聯繫優勢，去吸引這群弱勢社群到英國，從而在他們身上榨取金錢，解決她自脫歐後所面對的勞動⼒短缺和財務困境等問題。

他批評這是赤裸裸地利用那些香港人，又指相比之下，澳洲及加拿⼤等國做得比英國更好，他指情況反映英國的更廣泛策略是把經濟得益放於優先位置，多於照顧新來者的福祉。

圖為何君堯2025年3月在聯合國⼈權理事會會議發言，他前面的牌子「ORATEUR ONG」為法文，意為非政府組織發言人（影片截圖）

在新聞稿中，他並呼籲英國立即糾正過來，保障持有BNO護照的香港人，確保他們的權利和尊嚴不受到侵犯。