英國政府網站更新指引　BNO護照持有者赴英無須申請ETA

英國政府網站周四（13日）更新指引，將BNO（英國國民（海外）護照）護照列入豁免申請ETA名單，BNO護照持有人入境英國將不需要申請電子旅遊授權ETA。



英國政府網站周四（13日）更新指引，將BNO（英國國民（海外）護照）護照列入豁免申請ETA名單，BNO護照持有人入境英國將不需要申請電子旅遊授權ETA。（網頁截圖）

英國內政部3月5日在答覆議員的信件中表示，在持續評估下，決定未來讓BNO護照持有人前往英國將無須再持有電子旅遊授權（ETA），內政部將盡快修例，以讓新規定生效。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

英國內政部移民及公民部長Seema Malhotra在回覆上議院議員奧爾頓勳爵（David Alton）的信件指，自1月5日以來，沒有英國公民身份或在英移民身份的BNO護照持有人，入境英國前要先申請ETA。在持續評估、聽取證詞下，部門決定讓BNO護照持有者赴英國將無須再先具有ETA。

英國內政部3月5日在回覆議員的信件中表示，BNO護照持有人前往英國將不須再申請ETA，將盡快修例（X@Lord (David) Alton）

英方指，此決定是在英國與BNO群體的緊密聯繫下作出。信件未有提及具體實施日期，但指內政部將盡快修改移民規例。

英國自1月8日起實施入境新規定，要求包括免簽證國家在內的所有旅客，都須事前申請電子旅行授權（Electronic Travel Authorisation，簡稱ETA），只有英國國民及已獲准在英生活人士不受新規定影響。

ETA的申請費用為10英鎊，申請人需要上載護照及證件照，預計在3個工作天內得知申請結果。