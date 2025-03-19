土耳其政局動盪　伊斯坦堡市長被拘　為埃爾多安主要政治對手

據土耳其媒體報道，該國首都伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）因貪污和協助恐怖組織等指控，於3月19日被拘留，此外約100名記者、商人等亦因涉案被扣留。當局同日屏蔽X、YouTube、Instagram和TikTok等主要社交平台，禁止四天內該市的集會和抗議活動。



警方據報於周三早上對伊馬姆奧盧的住所進行突擊搜查並將其逮捕。據美媒報道，現場警察配備防暴裝備，警方車輛停在伊馬姆奧盧家門外。

伊馬姆奧盧是土耳其主要反對黨共和人民黨（Republican People's Party）的熱門總統候選人，該黨預定將於近日舉行黨內初選。本周二（18日），伊斯坦堡大學以違規為由撤回伊馬姆奧盧的學位。沒有大學學位伊馬姆奧盧將無法參選。

土耳其原定於2028年舉行下屆總統大選，但埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的執政黨正義與發展黨（AKP）正在議會推動提前選舉。埃爾多安的總統任期會持續到2028年，據路透社報道，現行憲法限制他目前的任期為最後一個，但也可以有變數，即修改憲法，或議會提前舉行總統選舉，此會讓埃爾多安有可能再次連任。