庫爾德工人黨應領袖呼籲　宣布與土耳其停火　將啟動解除武裝程序

在囚的庫爾德工人黨（PKK）庫爾德族創黨元老、領袖奧卡蘭（Abdullah Ocalan）2月27日發表公開信，呼籲該黨放下武器並解散。庫爾德工人黨3月1日決定響應他的呼籲，宣布與土耳其停火，即日生效，並希望土耳其能釋放奧卡蘭，以便他能夠領導解除武裝的進程。



路透社3月1日報道，庫爾德工人黨發聲明表示，除非受到攻擊，否則不會採取武裝行動，又指需要建立必要的政治及民主條件，解除武裝才能成功。

圖為2024年3月17日的土耳其伊斯坦堡，親庫爾德族的政黨 Peoples' Equality and Democracy Party （DEM黨）舉行集會，支持者展示庫爾德工人黨（PKK）領袖奧卡蘭（Abdullah Ocalan）的肖像。（Reuters）

報道稱，庫爾德工人黨今次決定將為結束組織與土耳其政府長達40年的衝突踏出重要一步。

在1979年成立的庫爾德工人黨，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界的庫爾德人聚居地建立獨立國家，被土耳其、歐盟、英國和美國列為恐怖組織。

2025年2月27日，在囚的庫爾德工人黨（PKK）庫爾德族創黨元老、領袖奧卡蘭（Abdullah Ocalan）呼籲該黨放下武器並解散後，在敘利亞Hasakah市的庫爾德人聚集時舉起帶有奧卡蘭肖像的旗幟。（Reuters）

奧卡蘭1999年被捕，且被判叛國罪名成立。土耳其政府2012年底開始接觸奧卡蘭，為解決土耳其庫爾德問題的和平進程開啟談判。