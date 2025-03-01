庫爾德工人黨應領袖呼籲 宣布與土耳其停火 將啟動解除武裝程序
撰文：劉耀洋
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在囚的庫爾德工人黨（PKK）庫爾德族創黨元老、領袖奧卡蘭（Abdullah Ocalan）2月27日發表公開信，呼籲該黨放下武器並解散。庫爾德工人黨3月1日決定響應他的呼籲，宣布與土耳其停火，即日生效，並希望土耳其能釋放奧卡蘭，以便他能夠領導解除武裝的進程。
路透社3月1日報道，庫爾德工人黨發聲明表示，除非受到攻擊，否則不會採取武裝行動，又指需要建立必要的政治及民主條件，解除武裝才能成功。
報道稱，庫爾德工人黨今次決定將為結束組織與土耳其政府長達40年的衝突踏出重要一步。
在1979年成立的庫爾德工人黨，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界的庫爾德人聚居地建立獨立國家，被土耳其、歐盟、英國和美國列為恐怖組織。
奧卡蘭1999年被捕，且被判叛國罪名成立。土耳其政府2012年底開始接觸奧卡蘭，為解決土耳其庫爾德問題的和平進程開啟談判。
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