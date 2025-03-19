日本郵政不當使用約1000萬客戶個人資料　社長等高層減薪處分

日本郵政爆出不當使用客戶個人資料事件，日本郵政控股3月18日宣布受影響的日本郵政銀行客戶數量上升至約1000萬人。日本金融廳（Financial Services Agency）呼籲採取措施，防止此類不當行為再次發生。



據日本網報道，日本郵政（Japan Post）和日本郵政銀行（Japan Post Bank）的母公司日本郵政控股（Japan Post Holdings）先前宣布，約155萬日本郵政銀行客戶的個人資料被不當用於日本郵政的保險銷售活動，如今數字大幅上升。

日本郵政銀行、日本郵政、日本郵政保險公司（Japan Post Insurance Co. ）及其母公司日本郵政控股，決定削減日本郵政社長Tetsuya Senda等14名高層的薪酬。

日本郵政控股董事總經理Miho Ichiki在新聞發布會上表示：「我們對帶來的焦慮和擔憂深表歉意。我們非常重視這一情況，並將徹底實施預防措施。」