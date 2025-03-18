日本米價按年飆99.3%　超市5公斤首破4000日圓

日本米價持續攀升，農林水產省3月17日公布的最新數據顯示，從3月3至9日期間，全國超市5公斤大米的平均價格為4,077日圓（約213港元），較上年同期上漲99.3%。



2017年9月6日，日本橫濱一間超市貨架上擺放着大米。（Getty Images）

共同社報道，這是農林水產省自2022年3月統計以來，5公斤大米售價首次漲至4000日圓以上，比前一星期高出125日圓，為連續10星期上漲。

儲備米最快本月下旬上市

當局指出，農水省實施競標的政府儲備米，最快將於本月下旬上市。不過，不少相關人士預測，降價幅度值為「數百日圓左右」，或很難恢復到上年同期的2,000至2,999日圓區間。

另一方面，日本全國農業協會聯合會（JA全農）17日透露，已要求交易單位在店內銷售儲備米時，不要標識「儲備米」，避免造成消費者混亂。

據指出，首批15萬噸儲備米經競標後，有14.17萬噸由7個收購單位中標。收購單位之後將銷售給批發商，再通過超市和食肆等提供給消費者。