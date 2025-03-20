BMW與華為終端達合作協議　2026年中國生產新車搭載HiCar系統

寶馬中國（BMW China）17日宣布與華為終端達成合作協議，使寶馬在中國深度融合鴻蒙（Harmony）生態。BMW集團此外還宣布，將從2026年開始，在中國生產的新車款中搭載華為HiCar智能系統。這款系統能讓移動設備與汽車互聯，進而將手機應用和服務延展到汽車。



根據協議，寶馬將推出包括BMW數碼鑰匙、HUAWEI HiCar和MyBMW App在內的數碼化服務。通過此次合作，寶馬基於HarmonyOS NEXT開發的BMW數碼鑰匙功能將於年內上市。

據報道，消費者通過華為手機即可實現解鎖、鎖定或啟動車輛等功能。此外，深度集成的HUAWEI HiCar將於明年率先搭載於本土生產的BMW新世代車型上。

BMW去年財務表現不如預期。24年受到中國與德國市場銷售疲軟印象，淨利潤大跌36.9%，僅僅7.68億歐元（約65億港元）。而與華為的合作將提高BMW在中國市場的競爭力，也會助力華為日後與更多高端車品牌形成合作。