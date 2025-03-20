尹錫悅彈劾案憲院何時宣判？韓逾200萬人請願　傳媒料最快或下週

韓國憲法裁判所（憲法法院）遲遲未公布總統尹錫悅彈劾案宣判日期之際，政界、學界和民間組織紛紛向憲法法院提交請願書，就該案提出各自訴求。韓媒周四（20日）引述消息指，相關請願書目前已超過200萬份。



韓聯社引述法律界消息指，由尹錫悅彈劾案辯論結束、即2月25日開始，截至目前，政界、學界和民間組織向憲法法院提交的該案相關請願書已超過200萬份。

執政黨國民力量2月28日和3月12日分2次提交請願書，呼籲憲法法院駁回尹錫悅彈劾案。

最大在野黨共同民主黨11日則發送聯名信和敦促函，國會法制司法委員會所屬的共同民主黨、祖國革新黨議員們18日提交請願書，呼籲憲院盡早裁定彈劾案成立，以消除國民不安情緒。

報道指，法律界和政界此前普遍預測憲院很可能14日宣判，不過宣判日至今仍然未定，預計憲院最快可能於下週宣判。