尹錫悅夫婦涉介入韓國會選舉　代總統否決特檢法惹在野黨不滿

韓國代總統崔相穆3月14日召集臨時國務會議時，否決由國會發起的調查尹錫悅夫婦及政治中介人明泰均涉嫌介入韓國國會選舉的特檢法。



據央視新聞報道，崔相穆表示，特檢法中關於調查範圍及對象等內容不夠明確，且存在違反憲法嫌疑，因此否決相關法案。

韓國最大在野黨共同民主黨隨後對崔相穆否決特檢法表示不滿。該黨黨鞭朴贊大稱，崔相穆的行為證明他本人是尹錫悅發動戒嚴的「內亂共犯」，稱將追究崔相穆違反憲法和法律的責任。

2025年2月13日，韓國總統尹錫悅在首爾憲法法院出席彈劾案審判聽證會。（Reuters）

韓國國會2月27日在佔據多數議席的共同民主黨主導下通過相關法案，要求任命特別檢察官調查尹錫悅夫婦和明泰均涉嫌介入韓國國會選舉的內幕。

韓國媒體將明泰均同尹錫悅夫婦間的聊天記錄以及通話錄音等多項證據曝光後，在當地社會引發軒然大波。有分析指出，明泰均方面的爆料正是尹錫悅發動緊急戒嚴的重要背景之一。