路透社：特朗普擬向中國船隻徵巨額港口費　業界憂損害美國出口

路透社3月19日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）擬對訪問美國港口的中國相關船隻徵收巨額費用，以重振美國造船業。業界擔憂，相關收費將嚴重損害美國媒炭及農業等產品的出口。



報道稱，特朗普正起草一項行政命令，對中國製造的船隻或包含中國船隻的船隊，徵收最高150萬美元（約1,166萬港元）的港口費。

美國主要出口商和運輸供應商指出，這些潛在的港口費用限制了向國際買家運輸農業、能源、礦業、建築等產品所需的船隻數量。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室手持有關加徵關稅的行政命令，而商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則站在他身旁。（Reuters）

美國能源企業Xcoal Energy & Resources行政總裁思拉舍（Ernie Thrasher）曾致函商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指，潛在收費將導致出口成本增加35%，部份船東目前甚至已拒絕為未來的煤炭運輸報價。

他預測 ，倘落實港口收費計劃的話，將有機會導致美國煤炭出口在60日內停止。

2025年2月4日，美國加州，圖為來自中國的船隻停泊在洛杉磯港口。（Reuters）

路透社6日曾引述一份特朗普政府的行政命令草案稱，美國計劃對中國製造或懸掛中國國旗的船隊徵收港口費，並敦促盟國採取類似措施，否則可能面臨報復。