起重機被指特洛伊木馬　振華重工：不對任何港口構成網絡安全風險

中國重型設備製造商上海振華重工（ZPMC）3月10日發表公告表示，注意到美國政府最近基於美國港口的網絡安全顧慮所採取的行動，認真對待美方顧慮，強調提供的起重機不會對任何港口構成網絡安全風險。



《華爾街日報》3月5日引述不具名的官員指，美國國防部把放置於美國各港口的起重機視為有可能為中國進行間諜活動的工具，一些國安和國防部官員把振華重工製造的起重機比喻為「特洛伊木馬」。

振華重工10日的公告稱，注意到美國政府最近基於美國港口的網絡安全顧慮所採取的行動，以及相關媒體報道聲稱振華重工的起重機上安裝「蜂窩調制解調器」。

振華重工認真對待美方顧慮，並認為這些報道在沒有充份事實審查的情況下容易誤導公眾。

圖為上海振華重工集團大樓（振華重工網站）

公告指振華重工所提供的起重機不會對任何港口構成網絡安全風險，公司一直嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，並在此基礎上依法合規經營。

內容又指振華重工供應的起重機應用於包括美國在內的世界各地港口，這些起重機嚴格按照國際標準、適用的法律法規以及客戶確定的技術規格進行設計、制造、運輸、安裝調試、驗收交付。

公告稱，振華重工將繼續嚴格遵守適用法律、法規和監管要求，以保障公司與全球客戶的業務，實現互利共贏和發展。