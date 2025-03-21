以媒：以色列政府一致同意解除國安總局長職務

路透社3月21日引述以色列傳媒報道，以色列政府一致同意解除國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）職務。



報道指，巴爾的任期會在4月10日結束。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室曾在16日發聲明，指內塔尼亞胡已要求政府在本週內將對方解僱。

內塔尼亞胡表示，早就對巴爾失去信心，而在戰爭時期，對國內安全部門負責人的信任尤為重要，該部門的職責包括反恐和政府官員的安全。

圖為2024年10月27日，以色列國家安全總局（Shin Bet）局長巴爾(Ronen Bar)出席以色列遭哈馬斯突襲的紀念儀式。（Reuters）

於2021年獲任命的巴爾則表示，他唯一需要贏取的信任來自人民，而內塔尼亞胡對「個人信任」的期望違背國家利益，因為加沙局勢可能進一步升級。

巴爾此前承認，需為哈馬斯突襲以色列的行動負責，稱已告訴內塔尼亞胡計劃下台，但前提是餘下59名人質回家，並完成「敏感調查」。巴爾此前稱，相關調查不能只限於軍方或辛貝特，還必須調查政府和總理，指對方曾多次無視哈馬斯可能突襲的警告，特別是在攻擊發生前一年。

2025年3月12日，以色列特拉維夫，圖為內塔尼亞胡出席貪腐指控的聽證會。（Reuters）

內塔尼亞胡去年11月亦解除時任國防部長加蘭特（Yoav Gallant），以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）則於今年1月為哈馬斯突襲的應對失誤辭職。