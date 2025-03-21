據報以色列代表下週訪美　與美國磋商伊朗核協議

美國新聞網Axios周四（3月20日）引述美國與以色列官員指，預計以色列高級代表團將於下週訪問美國，在白宮與美國團隊商談伊朗核協議。若能成事，將成美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任來，兩國首個就伊朗核協議進行商討的最高級別會議。



報道指，以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）與國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）將率團訪美，預料其中還包括以色列的國家安全委員會、軍方、情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）、外交部、國防部和原子能委員會的高級代表。

報道預料以色列團隊將與美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）率領的團隊進行會談，美國團隊還包括國務院、國防部與情報部門的代表。

報道引述美國高官指，雙方將重點討論伊朗核協議問題與美伊和談，此外還會討論加沙衝突以及黎巴嫩衝突。

2025年1月15日，圖為一個在伊朗與美國國旗前方擺放有特朗普模型的設計圖片。（Reuters）

特朗普早前致信伊朗最高領導人哈梅內伊，希望與德黑蘭達成核協議，有報道指特朗普還限期伊朗2個月內與美國達成這協議。