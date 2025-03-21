Netflix《混沌少年時》熱播　探討犯罪心理成因　英國首相也追看

Netflix英劇《混沌少年時》（Adolescence）探討青少年犯罪背後的社會議題，在全球多地熱播，也登上Netflix香港熱播節目第1位。英國首相施紀賢（Keir Starmer）透露自己最近也與家人一起觀看，他並支持在議會和學校內播放該劇。



《混沌少年時》由英國少年演員Owen Cooper與男演員Stephen Graham主演，用一鏡到底的敘事手法，講述13歲少年米勒（Jamie Miller）因涉嫌謀殺同校女學生凱蒂（Katie）而被逮捕的故事，逐步揭開青春期少男少女的世界，並關注犯罪心理成因，探討議題包括青少年心理健康、網絡文化、與家人關係等。

↓ 《混沌少年時》預告片 ↓

在國會會議上，工黨議員米奇利（Anneliese Midgley）詢問首相施紀賢是否響應在國會和學校播放《混沌少年時》的呼籲，施紀賢表示支持，並說：「最近我們家都在看《混沌少年時》。我有一個16歲兒子和14歲女兒，這是一部非常好看的電視劇。」

他並談到「年輕人受到網絡內容影響而實施的這種暴力行為是一個真正的問題。這太令人憎惡了，我們必須解決它。」

外媒報道，該劇引起眾多家長關注，也讓他們開始擔心青少年在社交網絡上受到不良和厭女文化的影響。首相發言人在國會問答環節後則表示：「我們將打擊正在根深蒂固的厭女情緒」，不過未提到透露具體措施。

Netflix犯罪英劇《混沌少年時》（Adolescence）劇組。（Getty）

這部4集迷你劇於3月13日推出，上映四天後觀看量達到2430萬次，成為Netflix在3月10日至16日的一周熱門劇集。