美俄對峙｜美軍第六艦隊航母戰鬥群進入黑海執行多領域任務

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-22 12:27

根據美國第六艦隊最新消息，美軍一艘與艾森豪威爾航母戰鬥群一起部署的導彈巡洋艦和導彈驅逐艦目前正在黑海執行任務。

根據美國第六艦隊Twitter帳號3月20日發布的消息，美國海軍「蒙特利號」（CG-61）過境並與在地中海執行任務的「艾森豪威爾號」航空母艦（CVN-69）、第三艦載機聯隊（CVW）、海軍P-8A海神號、駐歐洲的美國空軍飛機以及盟軍飛機進行多領域作戰。此外，「哈德拿號」驅逐艦（DDG-116）當天進入了黑海海域。

「『蒙特利號』在黑海的存在加強了我們繼續與北約盟國合作的承諾，」「蒙特利號」指揮官巴格特（Joseph Baggett）在一份聲明中說。「我們通過合作、理解和協作，共同促進地區的安全與穩定。」

「蒙特利號」15日與以色列海軍在地中海進行演習後進入了黑海。與此同時，「艾森豪威爾號」在18日與土耳其護衛艦TCG Gemlik（F-492）進行了演習。

報道稱，今年早些時候，兩艘美國導彈驅逐艦，「波特號」（DDG-78）、「庫克號」（DDG-75）和艦隊加油船「拉勒米號」（T-AO-203）同時在黑海執行任務。根據博斯普魯斯海軍新聞網站（Bosphorus Naval News）的報道，「『蒙特利號』是繼2017年美國「韋城號」驅逐艦（CG-66）之後第一艘在黑海執行任務的美國巡洋艦。