普京視察黑海大規模軍演　觀看高超音速導彈發射

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）1月9日乘坐導彈巡洋艦，視察俄北海艦隊和黑海艦隊在黑海舉行的聯合演習。

俄羅斯衛星通訊社報道，俄兩大艦隊當天舉行導彈射擊聯合演習，發射包括「口徑」巡航導彈和「匕首」高超音速導彈在內的各類導彈。俄30多艘艦艇、一艘潛艇以及空天軍40多架飛機參加了演習。

俄羅斯海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）在演習結束後向普京匯報。俄塔社報道稱，普京對此次演習結果表示祝賀，稱海軍是國防的關鍵組成部分，俄羅斯將保持和加強其作為「海上強國」的地位。

由於美國和伊朗的衝突進一步升級，此次演習引發美媒警惕。美國有線電視新聞網絡（CNN）將關注點放在此次演習的地點，即克里米亞沿岸地區。

美國《華盛頓郵報》認為俄羅斯此次演習的時間值得關注，因為美國和伊朗之間的衝突此前因為暗殺事件升級。

在美伊關係惡化之際，普京曾於7日突訪敘利亞。抵達大馬士革機場後，普京立刻乘車前往駐敘俄軍的指揮所，並在那裏與等候多時的敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）舉行會談。雙方共同聽取了軍方有關敘利亞各地區局勢的軍事匯報。

8日，普京又飛往土耳其與總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）會晤，雙方在聲明中表示，「我們認為，任何一方相互攻擊和使用武力，都無助於找到解決中東複雜問題的辦法。我們致力於消除該地區存在的緊張局勢，並呼籲各方保持克制和理智，採取外交優先的行動」。