英王查理斯三世傳擬邀美國加入英聯邦　特朗普：聽起來不錯

近日，有報道稱，英王查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）將在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪英期間向他提出一項「秘密提議」——讓美國成為英聯邦的下一個「准成員國」。



特朗普當地時間3月21日轉發了該報道，並寫道，「我愛查理斯國王。聽起來不錯！」

據《太陽報》當地時間3月20日報道，在特朗普對英國進行國事訪問期間，查理斯三世將向他提出「秘密提議」。據稱，這項讓美國成為英聯邦的下一個「准成員國」的計劃正在制定中。

今年2月，美國和加拿大之間爆發了一場關稅戰，特朗普簽署行政命令，宣布對進口自加拿大的商品加徵關稅。特朗普還多次聲稱，如果加拿大加入美國，成為美國的第51個州，就可以避免被徵收更高的關稅。

加拿大時任總理杜魯多2月1日在渥太華宣布回應美國的關稅措施。（Reuters）

報道指出，目前英聯邦有56個成員國，加拿大是成員之一，英國君主也是加拿大的國家元首，將美國納入英聯邦可能會緩和當前的衝突。

《太陽報》引用《每日郵報》報道稱，一位消息人士表示，「最高層正在進行討論。這將是一個絕妙的舉動，象徵着英美間的密切關係。」

在特朗普首次入主白宮期間，皇家英聯邦協會（RCS）就在女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的支持下，首次提出讓美國加入英聯邦的建議。現在特朗普進入第二任期，這一提議被重新提起，RCS的成員們期待查理斯三世在下次會晤時向特朗普發出邀請。

2025年3月10日，來自英聯邦各地的人們參加在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的英聯邦日（Commonwealth Day）年度慶祝活動。（Reuters）

當地時間3月21日，特朗普上述報道，並寫道，「我愛英王查理斯。聽起來不錯！」

英國首相施紀賢（Keir Starmer）2月訪問美國期間，向特朗普遞交了查理斯三世的信件，並邀請他訪問英國。特朗普立即接受了邀請，並稱讚施紀賢和查理斯三世都很特別、迷人。

本文獲《觀察者網》授權轉載

