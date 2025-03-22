美國中東問題特使：烏克蘭將舉行總統選舉

據《基輔獨立報》和塔斯社（TASS）報道，當地時間3月21日，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）表示，烏克蘭將舉行總統選舉。



據報道，威特科夫在接受美國新聞評論員卡爾森（Tucker Carlson）採訪時說，「俄羅斯的立場是他（烏克蘭總統澤連斯基）不是被選出的」，因此「不能與他簽署任何形式的條約」。

當被問到「你認為烏克蘭會舉行選舉嗎」，威特科夫回答說「是的，會有的，他們已經同意了，烏克蘭將舉行選舉」，但他沒有提供進一步的細節。目前，烏方未對此進行回應。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的總統任期本該在2024年5月結束，但烏克蘭因國家進入戰時狀態未如期舉行原定於2024年3月的新一屆總統選舉。

烏克蘭最高拉達（議會）在今年2月25日通過了一份有關「戰時無法舉行選舉」的議案。烏最高拉達25日發表聲明說，在戰時狀態下，烏憲法不允許舉行選舉，烏民眾一致認為選舉應在停戰後進行。烏克蘭將在「全面、公正和持久和平」獲得保障後，依照最高拉達的決定宣布舉行選舉。

澤連斯基贏得2019年烏克蘭總統大選。 （Reuters）

根據澤連斯基簽署的最新總統令，烏克蘭國家戰時狀態已延長至今年5月9日。俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）已多次重申，他不承認已經總統任期屆滿的澤連斯基是烏克蘭的合法領導人。

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