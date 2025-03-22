美烏礦產協議或有變？　烏克蘭外交部發言人：仍在磋商中

烏克蘭外交部發言人Heorhii Tykhyi說，烏克蘭正在繼續與美國就礦產協議進行談判。



路透社報道，白宮此前稱，談判已超出單純的「經濟礦產協議框架」，重點轉向烏克蘭與俄羅斯的和平問題。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也透露，美國將很快與烏克蘭簽署這份礦產和自然資源協議。

Tykhyi在周五（3月21日）提到，烏克蘭在沙特吉達與美國舉行的會談中已準備好簽署協議，但美方要求在華盛頓進行額外磋商。蒂希稱，特朗普將這份協議視為對美國自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來所提供援助的一種回報。

關於媒體報道的協議條款可能變動的問題，蒂希拒絕置評。有關報道稱，美國擬將協議內容與烏克蘭礦產銷售掛鈎，並建立重建投資基金。對此，蒂希只說，若美方對協議推進有新提議，雙方團隊會在溝通中予以考慮。

2025年2月28日，烏克蘭總統澤連斯基訪白宮準備與美國總統特朗普簽定美烏礦產協議, 卻突起口角不歡而散。（Getty）

此外，白宮還暗示美國可能參與運營甚至擁有烏克蘭的核電站。不過，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四（20日）否認他曾與特朗普討論過任何有關美方擁有權的內容。

本文獲《聯合早報》授權轉載

