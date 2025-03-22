美烏礦產協議或有變？ 烏克蘭外交部發言人：仍在磋商中
撰文：聯合早報
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烏克蘭外交部發言人Heorhii Tykhyi說，烏克蘭正在繼續與美國就礦產協議進行談判。
路透社報道，白宮此前稱，談判已超出單純的「經濟礦產協議框架」，重點轉向烏克蘭與俄羅斯的和平問題。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也透露，美國將很快與烏克蘭簽署這份礦產和自然資源協議。
Tykhyi在周五（3月21日）提到，烏克蘭在沙特吉達與美國舉行的會談中已準備好簽署協議，但美方要求在華盛頓進行額外磋商。蒂希稱，特朗普將這份協議視為對美國自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來所提供援助的一種回報。
關於媒體報道的協議條款可能變動的問題，蒂希拒絕置評。有關報道稱，美國擬將協議內容與烏克蘭礦產銷售掛鈎，並建立重建投資基金。對此，蒂希只說，若美方對協議推進有新提議，雙方團隊會在溝通中予以考慮。
此外，白宮還暗示美國可能參與運營甚至擁有烏克蘭的核電站。不過，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四（20日）否認他曾與特朗普討論過任何有關美方擁有權的內容。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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