德國總統簽署憲法修正案　放寬債務上限增國防開支

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）周六（3月22日）簽署憲法修正案，允許早前基民盟黨魁默茨（Friedrich Merz）在聯邦議會推動通過的財政方案，令政府可大規模舉債，將款項用於基礎設施建設、國防開支，以及氣候保護等關鍵領域。



施泰因邁爾此舉放寬憲法所規定的「債務煞車」限制，允許聯邦政府在國防支出超過國內生產總值1%時，通過舉債籌集資金，不計入憲法規定的債務限制。

▼德國總統發言人Cerstin Gammelin在社交平台上公布這一消息

另一方面，法案還允許聯邦政府設立一個不受「債務煞車」條款約束的5000億歐元特別基金，用於交通、電網等基礎設施建設。其中，1000億歐元注入現有的氣候與轉型基金。

2025年3月12日，德國柏林，圖為施泰因邁爾在清真寺的開齋晚宴上發表講話。（Reuters）

默茨早前以確保歐洲安全、支持烏克蘭應對俄烏戰爭等理由，斡旋綠黨支持法案，法案由他領導的保守派聯盟黨，與社會民主黨(SPD) 提出。而德國在前一日批出30億歐元（約252億港元）援助烏克蘭。

「債務煞車」是德國政府為防範債務過快增長而制定的一項財政規定，於2009年寫入基本法。該規定要求，聯邦政府每年結構性新增債務，不得超過國內生產總值的0.35%。