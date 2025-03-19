德國聯邦議會通過財政方案　修法放寬債務上限增國防開支

德國聯邦議院（國會下議院）3月18日通過一項財政方案，當中包括批准修訂德國基本法，以放寬債務上限，從而將款項用於基礎設施建設、國防開支，以及氣候保護等關鍵領域。未來當國防等安全支出超過一定數額時，將不再計入債務限制。路透社形容，德國擺脫了數十年的財政保守主義，冀藉此振興經濟並擴大軍事開支，開啟歐洲集體防禦的新時代。



圖為2025年3月18日，德國聯邦議院就設立5,000億歐元基礎設施基金的財政議案進行表決，候任總理默茨（Friedrich Merz ）出席會議。（Reuters）

該方案由正就聯合組閣進行談判、候任總理默茨（Friedrich Merz）領導的保守派聯盟黨，與社會民主黨(SPD) 提出，通過債務融資設立總額5,000億歐元的特別基金，用於交通、電網等基礎設施建設。該基金將被認定為額外債務，不計入現行債務上限。

其中，1,000億歐元將注入現有的氣候與轉型基金，以支持能源轉型和氣候保護；另有1,000億歐元將提供給各聯邦州用於投資。根據草案，該特別基金使用期限為12年，相較原草案提出的10年有所延長。

圖為2025年3月18日，德國聯邦議院就設立5,000億歐元基礎設施基金的財政議案進行表決，即將卸任的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）出席會議。（Reuters）

聯邦議院以513票贊成、207票反對、0票棄權的結果，以達到三分之二門檻通過。方案隨後將提交聯邦參議院，並需獲得三分之二多數票支持，方可最終通過。多家德國主流媒體認為，後續表決通過的可能性較大。

「債務煞車」是德國政府為防範債務過快增長而制定的一項財政規定，於2009年寫入基本法。該規定要求，聯邦政府每年結構性新增債務，不得超過國內生產總值的0.35%。