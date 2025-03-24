魯比奧與內塔尼亞胡通電話　討論以色列軍在加沙軍事行動

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，討論以色列在加沙的軍事行動。



綜合路透社和法媒法新社報道，美國國務院星期天（3月23日）說，魯比奧在與內塔尼亞胡的通話中討論了以色列在加沙的軍事行動。

當天早些時候，以軍對加沙南部汗尤尼斯一家醫院發動空襲，造成包括一名哈馬斯政治局成員在內的五人死亡。

以軍上周恢復對加沙的大規模軍事行動，並於星期天發動地面攻勢。過去一周，以軍部隊一直包圍鄰近埃及的加沙南部拉法市部分地區。

以色列軍方說，部隊星期天包圍了拉法的塔爾蘇丹（Tal al-Sultan），旨在「拆除恐怖分子的基礎設施，以軍消滅」當地的武裝分子。以軍當天早些時候曾敦促當地居民撤離。

哈馬斯控制的加沙衛生部門星期天說，自2023年10月7日以來，戰爭已經導致加沙至少5萬零21人死亡。加沙民防機構也報告超過5萬人喪生。

本文獲《聯合早報》授權轉載

