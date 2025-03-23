遭內塔尼亞胡內閣通過不信任動議　以總檢察長斥政府圖凌駕法律

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的內閣3月23日通過對總檢察長巴哈拉夫-米亞拉（Gali Baharav-Miara）的不信任動議，尋求解除其職務。巴哈拉夫-米亞拉同日批評，內塔尼亞胡的政府試圖凌駕於法律之上，不對其權力進行任何制約，並試圖壓制司法系統。



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在內閣召開會議之際，耶路撒冷、特拉維夫正展開新一輪大規模示威，於23日已進入第6天，群眾不滿重啟加沙轟炸、對國安總局長解職，以及最新的對巴哈拉夫-米亞拉進行不信任動議。有民眾批評，內塔尼亞胡正試圖摧毀以色列作為民主國家。

據指出，今次解職是由於巴哈拉夫-米亞拉屢與政府對立，司法部長萊文 (Yariv Levin) 於23日稱，對方「衊視」政府、「長期存在重大意見分歧」，已要求對方辭職。

而在內閣就不信任動議表決前，巴哈拉夫-米亞拉發信批評，不信任動議並非尋求增加信任，而是尋求官員對政治階層的忠誠；並非尋求治理能力，而是尋求無限的政權權力，旨在削弱司法部門和威嚇整個專業階層。

按照程序，不信任動議動議通過後，政府必須召集5人組成的委員會，負責處理巴哈拉夫-米亞拉的解職，及任命新的總檢察長。工作包括為巴哈拉夫-米亞拉舉行聽證會，然後就是否應該解僱她提出建議，高法院最後將審理後裁決。

不過，該委員會目前尚有兩個席位懸空，且反對派議員已誓言提出法律挑戰，因此料巴哈拉夫-米亞拉的解職將需時數月。