網紅揭神秘國度面紗引憂慮？朝鮮突然再禁外國遊客入境

朝鮮3月初意外暫停剛恢復不久的外國旅遊計劃。韓媒引述分析人士認為，這一舉措可能與旅遊網紅快速傳播未經過濾的內容有關，這使得外界對這個神秘的國度有了前所未有的了解。



朝鮮此前在羅先經濟特區重新推出外國團體旅遊，這是自2020年初新冠（COVID-19）疫情封關鎖國以來首次允許國際遊客進入。然而，《韓國時報》周一（24日）引述專門從事朝鮮旅遊的旅行社稱，本月初起，有關計劃已完全暫停。

韓國統一研究院的研究員吳慶燮（音譯：Oh Gyeong-seob）表示，朝鮮的突然舉動可能是對外國遊客分享的圖像和影片的反應，這些內容以負面方式描繪金正恩政權。

吳慶燮指：「外國遊客在重新開放後拍攝大量照片和影片，並且許多內容被公開分享，揭示朝鮮社會及其政權的某些方面，這引發國際批評，促使朝鮮有關部門暫時停止旅遊，直到能建立控制資訊泄露的措施。」

某些分析人士認為，朝鮮低估社交媒體的影響力。與5年前相比，旅遊網紅如今能夠通過包括YouTube在內平台觸及數百萬觀眾。

擁有64.4萬位訂閱者的英國YouTuber「Mike Okay」3月1日分享他訪問羅先的影片，擁有87.1萬訂閱者的波蘭YouTuber 「ojwojtek」3月9日分享他2月末對羅先4天訪問的影片，擁有超過160萬訂閱者的YouTuber 「Tamil Trekker」 則在3月12日上傳他的經歷影片。

有59.8萬人關注的嗶哩嗶哩動畫網紅「十七歲歌手想打中單」分享前往朝鮮的影片，期間採訪一名中文流利的朝鮮學生，她表示覺得朝鮮是世界上最幸福的國家。

有59.8萬人關注的嗶哩嗶哩動畫網紅「十七歲歌手想打中單」分享前往朝鮮的影片，顯示朝鮮課室的黑板上寫有WE ARE HAPPY的字眼。（嗶哩嗶哩＠十七歲歌手想打中單）

「ojwojtek」和「Tamil Trekker」 均表示，儘管羅先被指定為經濟區，但那裏卻異常安靜，缺乏人流和車輛。他們還批評導遊安排的行程，指包括餵鹿點和瓶裝水工廠的參觀不具吸引力。某些遊客評論當地導遊的外語能力差，並觀察到居民在外國遊客面前似乎感到不安。

朝鮮長期以來依賴旅遊業作為獲取外匯的重要手段，特別是在國際制裁限制其貿易活動的背景下。朝鮮旅遊業包括白頭山、元山以及羅先經濟特區等地。

吳慶燮表示：「朝鮮缺乏產業基礎來產生收入，隨着制裁限制出口，旅遊被視為賺取外匯的關鍵途徑。隨着政權建立對外國遊客的更嚴格的監視和控制措施，旅遊業有望恢復。」

目前尚無朝鮮何時全面重新開放的時間表，但有分析人士建議，這可能會與5月的旅遊高峰季節相吻合。

儘管暫停外國旅遊，分析人士認為朝鮮並未放棄其旅遊業的雄心。國家媒體最近加大對位於江原道元山的卡爾瑪海岸旅遊區的推廣，該區預計將於6月開幕。政府運營的旅遊網站強調該地區的酒店、海灘和休閒設施，並且仍在為定於4月6日舉行的平壤國際馬拉松接受報名。