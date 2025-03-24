英國擬裁萬名公務員　每年節省20億開支

英國財相李韻晴（Rachel Reeves）3月23日表示，政府計劃在2030年前削減約15%的公務員開支，相當於每年節省約20億英鎊（約200億港元），預計將有10,000名公務員遭裁員。



李韻晴預計將於本周三發表政府春季財政預算及新的經濟發展預期。她周日在接受天空新聞（Sky News）和英國廣播公司（BBC）採訪時表示，政府在新冠疫情期間大幅增聘公務員，但不能一直維持這樣的規模。

政府數據顯示，截至2024年底，英國約有54.8萬名公務員。裁員計劃將主要針對人力資源、政策諮詢、傳訊及辦公室管理等後勤和行政部門，而監獄、邊境部隊等一線部門不在裁員範圍內。李韻晴認為，隨着科技和人工智能進步，15%的削減是「絕對有可能的」。

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）2024年10月30日離開唐寧街，前往國會準備發布財政預算案（Reuters）

這些政策遭到工黨左派批評，稱此舉等同於回到保守黨時期的緊縮政策。李韻晴表示，工黨政府每年的開支仍將持續實質增長。但她表示政府必須確立使用公帑的優先項。

由於經濟增長疲軟、借貸成本高企且稅收低於預期，政府正在努力削減開支，早前已經宣佈在2030年前將每年福利支出減少50億英鎊（約500億港元），包括提高申領殘障津貼的門檻等。而政府還在上月宣布到2027年前增加134億英鎊的國防開支。