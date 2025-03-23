英國政府對希斯路機場關閉展開調查　行政總裁仍對停電應變感自豪

英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）3月21日因停電事故導致機場一度關閉。22日上午，該機場已全面恢復運營。



綜合英國《金融時報》、美國政客新聞網（Politico）等媒體報道，英國能源安全與淨零排放大臣文立杉（Ed Miliband）已委託英國國家能源系統運營商緊急調查這起事件。

報道稱，機場的短暫停擺導致大量旅客受影響，暴露了英國機場基礎設施的問題。

而希斯路機場行政總裁沃爾比耶（Thomas Woldbye）卻為機場的應急措施進行了辯護，並表示他對機場應對停電事故的能力感到自豪（proud）。他同時強調，火災發生在「機場之外，我們必須處理後果」。

2025年3月21日，英國海斯（Hayes）的北海德變電站（North Hyde Electricity Substation）發生大火，導致鄰近的希斯路機場因停電而關閉。（Reuters）

「我不知道有哪個機場的備用電源可以在發生類似事件後幾分鐘內啟動。其他機場如果遇到類似情況也會和我們一樣。」沃爾比耶說。

沃爾比耶告訴英國廣播公司（BBC），相關調查將 「有助於加強機場未來的恢復能力」，並在一份聲明中補充說，機場 「致力於與所有利益相關方密切合作，以確保徹底調查」。

英國交通大臣艾凱迪（Heidi Alexander）也表示，「必須查明此次電力故障是如何發生的，並從中吸取教訓」。

希斯路機場是全球最繁忙的機場之一。旅遊數據公司OAG的統計數據顯示，如果以國際旅客數計算，2024年希斯路機場是全球第二大繁忙機場，僅次於杜拜國際機場。

21日凌晨，希斯路機場宣布，因附近變電站發生火災導致嚴重停電事故，決定臨時關閉機場。據報道，發生火災的變電站位於希斯路機場東北方向的海斯一帶。倫敦消防局20日23時23分接到報警後，10輛消防車和約70名消防員趕赴現場滅火，並於21日上午6時後控制住火情。

2025年3月21日，英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近的變電站發生火災，導致機場電力中斷、關閉。（Reuters）

雖然希斯路機場在關閉10多個小時後表示，「航班運營工作已可以安全重啟」，但乘客仍面臨航班延誤和取消的情況。根據航班跟蹤網站FlightRadar24的數據，截至3月21日，至少有120個正在飛往希斯路機場的航班不得不轉至其他機場降落，還有航班在起飛後被迫返航，其他1351個原定於在希斯路機場起降的航班也受到了影響。

長期以來就對希斯路機場大加批評的國際航空運輸協會總幹事、英國航空前CEO沃爾什（Willie Walsh）21日在一份聲明中寫道：「這是希斯路機場又一次讓遊客和航空公司失望。為何如此關鍵的基礎設施——對英國乃至全球都至關重要，卻完全依賴於單一電源，而沒有備用電源？」

英國政府通訊總部（GCHQ）前負責人奧曼德（David Omand）說，他對機場關閉時間之長感 「驚訝」。

奧曼德告訴BBC，「鑑於希斯路機場的重要性，我對整個機場不得不關閉一天感到驚訝。」

他說：「可以理解在更換備用系統等過程中出現的中斷，但在一天的時間裏出現如此徹底的故障是國家的恥辱。」

當BBC問及沃爾比耶是否認為他應該繼續擔任機場負責人一職時，他表示，「如果其他人認為這是一個問題，那就讓他們來判斷吧」。

2025年3月21日，英國倫敦，圖為希斯路機場停電關閉後，一名旅客走在通往4號航站樓的通道上。（Reuters）

22日，希斯路機場發佈公告說，機場目前已全面恢復運營，機場團隊將繼續為受影響的乘客提供支持。沃爾比耶也證實了這一消息，稱預計當天不會出現大面積航班延誤或取消。

不過，報道指出，一些航空公司的高管私下裏對機場聲稱已經完全恢復的消息感到沮喪，因為他們仍在取消航班並安排滯留的乘客。

據報道，希斯路機場從當地三個變電站取電，但這場突發事件過後，希斯路機場方面正面臨越來越大的壓力，需要解釋自己為何如此容易受到「單點故障」的影響。

2025年3月21日，英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）行政總裁沃爾比耶（Thomas Woldbye）發表聲明，表示由於附近變電站發生火警，機場運作出現延誤。（Getty）

對此，沃爾德比堅稱，機場的應急計劃是有效的。他表示，機場可以從其餘兩個變電站獲取電力來維持運營，但將其電子系統轉移到重新配置的電力供應上是「需要時間的」。

「我們失去了主要的電力供應……這是一起非常嚴重的事故。我們失去的電力相當於一個中等城市的用電量，而且我們的備用系統也按預期運行了，但它們並不足以支撐整個機場的運營。」他解釋道。

他還建議，在機場內另建一個備用發電廠。

目前，火災發生原因仍在調查中。據倫敦警察局表示，目前暫無跡象表明存在「惡意行為」，但鑑於變電站的位置及該事件對關鍵基礎設施的影響，警方「對此仍持開放態度」。英國國家電網則表示，已恢復所有客戶的電力供應，並採取措施提高其網絡的恢復能力。

本文獲《觀察者網》授權轉載

