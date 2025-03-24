歐盟最高外交官：加沙殺戮必須停止　教宗籲以色列停止攻擊

以色列與哈馬斯（Hamas）達成停火協議第一階段結束後，3月又開始空襲加沙地區。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）周日（3月23日）在埃及開羅表示，強烈反對以色列恢復敵對行動，呼籲殺戮必須停止。同日梵蒂岡亦聲明稱，教宗方濟各（Pope Francis）呼籲以色列立即停止武器攻擊。



加沙衛生部周日表示，自2023年10月以巴衝突爆發以來，加沙地帶至少有5萬人喪生。

2025年3月23日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）與埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty，不在圖中）在開羅舉行聯合記者會。（Reuters）

法媒報道，卡拉斯周日與埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）在開羅舉行聯合記者會。卡拉斯說：「我們強烈反對以色列恢復敵對行動，這給加沙造成慘重的生命損失。殺戮必須停止。在新一場戰爭中，雙方都會輸。」

她亦強調，歐洲主張哈馬斯必須釋放所有人質，以色列必須全面恢復對加沙的人道主義援助，談判也必須重啟。

2025年3月23日，教宗方濟各（Pope Francis）在意大利羅馬的Gemelli醫院出院當天，乃五週來首次公開露面時向大家揮手致意。（Reuters）

剛剛因雙側肺炎康復出院的教宗方濟各，周日為巴勒斯坦人民祈禱，他寫道：「以色列再次對加沙地帶進行大規模轟炸，造成大量人員傷亡，我對此感到悲痛。我呼籲立即停止武器攻擊；並呼籲勇敢地恢復對話，以便釋放所有人質並達成最終停火。」