南非駐美大使遭特朗普驅逐後回國　在機場獲英雄式歡迎指不後悔

英國媒體報道，南非駐美國大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）較早前被美國列為不受歡迎人物（persona non grata），並將他驅逐出境。拉蘇爾3月23日（周日）返抵南非首都開普敦（Cape Town），獲數百名支持者在機場迎接。拉蘇爾表示，對個人早前指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正發動白人至上（supremacism）運動的言論並不後悔（no regrets）。



據英國廣播公司（BBC）報道，拉蘇爾早前在一個智庫活動上發表演說，提到美國白人正面臨淪為少數族裔的危機，總統特朗普乘機發動白人至上運動。

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）其後對拉蘇爾的言論厲聲譴責，指他散播種族主義的情緒，並厭惡總統特朗普，將他列為不受歡迎人物，將他驅逐出境，並下令他在21日（周五）前離開美國。

2025年3月23日，被美國驅逐的南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）抵達南非開普敦國際機場時與支持者擁抱。（Reuters）

據報道，拉蘇爾23日返抵南非開普敦國際機場，在場有數百名支持者熱情地歡迎他回國，最終他和妻子需要警方幫忙開路才能離開。

拉蘇爾在機場向支持者發表講話時指，自己被列為不受歡迎人物是為了羞辱他，但當他回到支持者的人群中感受到溫暖，會將被列為不受歡迎人物當作是尊嚴的徽章（badge of dignity）。

2025年3月23日，被美國驅逐的南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）抵達南非開普敦國際機場時向支持者揮手。（Reuters）

拉蘇爾指出，回國並不是自己的決定，但自己並沒有感到後悔。

報道指，在機場等候拉蘇爾抵達時，非洲人國民大會、南非共產黨和工會成員載歌載舞。現場有人舉標語，上面寫道：「拉蘇爾，你為國家的榮耀服務！」